Covid, l’Austria revoca il lockdown per i non vaccinati: “La situazione negli sopedali ce lo consente”. In Damimarca via tutte le restrizioni (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Via il lockdown per i non vaccinati in Austria, addio a tutte le restrizioni in Danimarca. Dopo la Francia, altri due Paesi europei allentano le misure contro il Covid. Vienna ha deciso di revocare i limiti alla vita sociale per chi non ha deciso di non aderire alla campagna vaccinale, poiché – ha spiegato il cancelliere Karl Nehammer – “la priorità assoluta è di limitare il più possibile” le misure e il lockdown per i non vaccinati è “uno dei provvedimenti più restrittivi”. La decisione è scaturita perché “la situazione negli ospedali ce lo consente”. Nehammer ha annunciato la decisione nel giorno in cui l’Austria ha registrato più di 30mila casi quotidiani per la prima volta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Via ilper i nonin Austria, addio alein Danimarca. Dopo la Francia, altri due Paesi europei allentano le misure contro il. Vienna ha deciso dire i limiti alla vita sociale per chi non ha deciso di non aderire alla campagna vaccinale, poiché – ha spiegato il cancelliere Karl Nehammer – “la priorità assoluta è di limitare il più possibile” le misure e ilper i nonè “uno dei provvedimenti più restrittivi”. La decisione è scaturita perché “laospedali ce lo”. Nehammer ha annunciato la decisione nel giorno in cuiha registrato più di 30mila casi quotidiani per la prima volta ...

