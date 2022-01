Covid: in provincia Milano 8.302 positivi, 3.961 a Brescia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Sono 8.302 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 3.109 a Milano città. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, a Bergamo sono 2.947, a Brescia 3.961, a Como 1.521, a Cremona 1.017, a Lecco 732, a Lodi 664, a Mantova 1.435, a Monza e Brianza 2.577, a Pavia 1.588, a Sondrio 338 e a Varese 1.917 Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022), 26 gen. (Adnkronos) - Sono 8.302 i nuovi casial coronavirus registrati nelle ultime 24 ore indi, di cui 3.109 acittà. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, a Bergamo sono 2.947, a3.961, a Como 1.521, a Cremona 1.017, a Lecco 732, a Lodi 664, a Mantova 1.435, a Monza e Brianza 2.577, a Pavia 1.588, a Sondrio 338 e a Varese 1.917

Advertising

Siciliano741 : RT @siracusaoggi: (Covid: 786 nuovi positivi in provincia, a Siracusa resta alto il numero dei ricoverati) - - siracusaoggi : (Covid: 786 nuovi positivi in provincia, a Siracusa resta alto il numero dei ricoverati) - - salernotoday : Covid-19, 67 nuovi contagi nel salernitano: i dati ministeriali - NewSicilia : +++ #Bollettino #Covid #Sicilia +++ I dati per la giornata di oggi 26 gennaio 2022 #Newsicilia - forli24ore : Covid. Altri 9 decessi oggi in provincia di Forlì-Cesena, 2.149 i nuovi casi positivi -