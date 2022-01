Cosenza | spettacolo sul Busento | tra germani reali e aironi che si librano in cielo

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Gli amanti della natura non possono rimanere indifferenti di fronte a unodel genere. Accade a, ormai da tempo, chepopolino le sponde del fiume( come si ...

Advertising

CosenzApp : Emanuela Aureli a Castrovillari con lo spettacolo “Ce la farò anche…stravolta” -

Ultime Notizie dalla rete : Cosenza spettacolo

Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza

Gli amanti della natura non possono rimanere indifferenti di fronte a unodel genere. Accade a, ormai da tempo, che germani reali popolino le sponde del fiume Busento ( come si evince nel fotoservizio di Franco Arena ). Stormi di una specie prestigiosa (......Palazzo Arcivescovile Salone degli stemmi - a cura della Commissione cultura del Comune di-... solenne celebrazione di apertura del Giubileo alla presenza del Nunzio Apostolico 21.00...Gli amanti della natura non possono rimanere indifferenti di fronte a uno spettacolo del genere. Accade a Cosenza, ormai da tempo, che germani reali popolino ...Una crisi politica senza precedenti. Da tre mesi la maggioranza non ha i numeri in Consiglio Comunale. È costretta a giochi politici, cercando di convincere - spesso senza nemmeno riusceirci - i vari ...