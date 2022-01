Chi è Martina Hamdy: vita privata e carriera della meteorina concorrente di Back to School (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Martina Hamdy è un ex concorrente del Grande Fratello Vip dell’edizione del 2018 e attuale meteorina di Mediaset. Il suo nome fa parte della lista di 25 vip protagonisti di Back to School, il nuovo reality di Italia Uno condotto da Nicola Savino. Insieme ai suoi compagni di avventura, sarà messa alla prova per superare l’esame di quinta elementare. Chi è Martina Hamdy: origini e istruzione Martina Hamdy è nata a Sesto San Giovanni (Milano) il 13 gennaio 1994 sotto il segno del Capricorno, ad oggi ha 28 anni. Ha padre egiziano e madre italiana e a comporre la sua famiglia c’è anche sua sorella alla quale è molto legata. Prima di diventare modella, Martina ha ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 26 gennaio 2022)è un exdel Grande Fratello Vip dell’edizione del 2018 e attualedi Mediaset. Il suo nome fa partelista di 25 vip protagonisti dito, il nuovo reality di Italia Uno condotto da Nicola Savino. Insieme ai suoi compagni di avventura, sarà messa alla prova per superare l’esame di quinta elementare. Chi è: origini e istruzioneè nata a Sesto San Giovanni (Milano) il 13 gennaio 1994 sotto il segno del Capricorno, ad oggi ha 28 anni. Ha padre egiziano e madre italiana e a comporre la sua famiglia c’è anche sua sorella alla quale è molto legata. Prima di diventare moha ...

