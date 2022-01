Calciomercato Venezia | l’ultima idea per l’attacco è Lapadula

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Ildelè sempre concentrato nella ricerca di un attaccante:, in rotta con il Benevento Potrebbe essere Gianlucail colpo finale deldel. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club lagunare sarebbe sulle tracce dell’italo-peruviano. Sul bomber, in rotta con il Benevento in questo mese di gennaio, c’è però sempre folta concorrenza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

calciomercatogp : Il Venezia è interessato a Lapadula! L’attaccante del Perù non sta vivendo un gran momento al Benevento e vorrebbe… - ProfidiAndrea : ?????? Direttore tecnico #Venezia: “Rumors su #Aramu? Ho letto, non è sul mercato” #SerieATIM #Fantacalcio… - MONDOCALCIO_ : MONDOCALCIO ?? Affare #Venezia Lapadula. I veneti sono alla ricerca di un attaccante e il profilo di Lapadula è al… - TuttoVenezia : Arriva un altro nome, si tratta di #Nsame, l'anno scorso battè #Cabral nella classifica cannonieri #venezia #seriea… - sportli26181512 : Venezia, UFFICIALE: quattro nuovi positivi al Covid: Quattro nuovi casi di coronavirus nel Venezia, il comunicato:… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Venezia

...voci diNell'ambiente è ancora scottante l'argomento Diawara : senza un suo possibile trasferimento il mercato dei Friedkin potrebbe fermarsi qui. Dopo il suo 'no' anche al, il ...Commenta per primo Quattro nuovi casi di coronavirus nel, il comunicato: In vista del match valido per la Giornata 24 del campionato di Serie A 2021/2022, e che vedrà ilFC impegnato contro il Napoli in una gara che si disputerà allo stadio Pier Luigi Penzo, la società è a comunicare che quattro tesserati del club sono risultati positivi al Covid - 19 in ...Il direttore tecnico del Venezia Paolo Poggi ha parlato delle mosse di calciomercato della squadra veneta durante la conferenza di Ullmann ...Il Milan, dopo l'infortunio di Ibra, già in questo calciomercato invernale è pronto ad affondare per un colpaccio in attacco.