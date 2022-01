Calciomercato Juventus – Colpo Vlahovic | ecco le cifre dell’operazione

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS-FIORENTINA: INTESA PER VLAHOVIC. OPERAZIONE DA 75 MILIONI DI EURO #SkySport… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Vlahovic: la Fiorentina detta le condizioni, la Juventus prepara l'offerta giusta. Si lavora per… - mirkocalemme : Dopo #Vlahovic, la #Juventus vuole piazzare un altro grande colpo: #Kessié. Contatti col #Milan, trattativa (ovviam… - pierfaviz : RT @Djnc78: Signori, vi presento il mio nuovo sfondo del cellulare e anche del pc. 'Non ci sono soldi, impossibile.' #Vlahovic #Juventus… - francescopala02 : RT @SkySport: Vlahovic alla Juve, le cifre dell'affare. Gli effetti sul futuro di Morata e Dybala #SkySport #SkyCalciomercato #Vlahovic #Mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Calciomercato.com

Poi Vlahovic dovrà raggiungere Torino, sottoporsi alle visite mediche, firmare il contratto e mettersi al servizio di Massimiliano Allegri , che per domani ha convocato la(o quello che ne ...1 L'imminente arrivo di Dusan Vlahovic allacambia la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a Paulo Dybala . Secondo la Gazzetta dello Sport , i dirigenti bianconeri non gli offriranno alcun aumento d'ingaggio. Correndo ...Non solo Dusan Vlahovic. Gli ultimi giorni con la finestra di mercato aperta si preannunciano molto intensi per la dirigenza della Juventus che, tra entrate e uscite, sta pensando a una mini rivoluzio ...In questa sessione di calciomercato la Sampdoria ha smontato quanto fatto in estate: i calciatori arrivati in prestito lasceranno la squadra di Giampaolo ...