Brutte notizie per Allegri | un bianconero è positivo al Covid!

In casa Juventus sono giorni caldissimi sul fronte mercato. L'arrivo imminente di Vlahovic, che ha riacceso l'entusiasmo in tutti i tifosi, comporta una cessione in attacco e l'indiziato numero uno sembra essere Alvaro Morata. Perin Juventus CovidIntanto questa mattina alla Continassa, dopo aver effettuato il consueto giro di tamponi al gruppo squadra, è emersa la positività al Covid-19 di Mattia Perin. A comunicarlo è la Juventus stessa attraverso i suoi profili social. LEGGI ANCHE: Juventus, novità sul futuro di Dybala: la situazione!

