BMW - Tutte le novità dei Model Year 2022 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La BMW presenta un corposo aggiornamento della propria gamma con le modifiche previste per i Model Year 2022. Le novità riguardano la Serie 2, la Serie 4, la Serie 5, la X3, la X4 e le elettriche i4 e iX. Del catalogo 2022 fanno inoltre parte le nuove iX M60 e il restyling della Serie 8, che abbiamo già trattato in precedenza. Le nuove versioni dei vari Modelli saranno disponibili a partire dal mese di marzo, quando verrà rilasciato anche un aggiornamento della BMW App con nuovi servizi connessi per la ricarica delle vetture elettrificate. Le Serie 2. Per la Coupé è prevista l'introduzione della variante 230i a trazione posteriore con motore 2.0 turbo da 245 CV e 400 Nm con cambio a automatico otto marce. In questa configurazione, la Serie 2 tocca i 100 km/h da fermo in 5,9 secondi e ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La BMW presenta un corposo aggiornamento della propria gamma con le modifiche previste per i. Leriguardano la Serie 2, la Serie 4, la Serie 5, la X3, la X4 e le elettriche i4 e iX. Del catalogofanno inoltre parte le nuove iX M60 e il restyling della Serie 8, che abbiamo già trattato in precedenza. Le nuove versioni dei varili saranno disponibili a partire dal mese di marzo, quando verrà rilasciato anche un aggiornamento della BMW App con nuovi servizi connessi per la ricarica delle vetture elettrificate. Le Serie 2. Per la Coupé è prevista l'introduzione della variante 230i a trazione posteriore con motore 2.0 turbo da 245 CV e 400 Nm con cambio a automatico otto marce. In questa configurazione, la Serie 2 tocca i 100 km/h da fermo in 5,9 secondi e ...

