Australian Open 2022: nessuna faccia nuova tra i semifinalisti, non accadeva dal Roland Garros 2013 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una statistica particolare è quella che si rileva all’allineamento dei tabelloni maschile e femminile alle semifinali degli Australian Open 2022. Sia tra gli uomini che tra le donne, infatti, non ci sono nomi nuovi tra i primi quattro del torneo. Sembra una cosa che accade piuttosto di frequente, invece è un dato che si riscontra raramente, se esteso in tale maniera. Un’evenienza del genere, infatti, non accadeva dal Roland Garros 2013. Nel maschile, la semifinale di maggior grido vide contro Novak Djokovic e Rafael Nadal, che già allora avevano un consistente campionario di semifinali raggiunte, per non parlare delle vittorie Slam. Dall’altra parte c’erano David Ferrer e Jo-Wilfried Tsonga, l’uno alla sesta volta al penultimo atto (che si sarebbe anche rivelata ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una statistica particolare è quella che si rileva all’allineamento dei tabelloni maschile e femminile alle semifinali degli. Sia tra gli uomini che tra le donne, infatti, non ci sono nomi nuovi tra i primi quattro del torneo. Sembra una cosa che accade piuttosto di frequente, invece è un dato che si riscontra raramente, se esteso in tale maniera. Un’evenienza del genere, infatti, nondal. Nel maschile, la semifinale di maggior grido vide contro Novak Djokovic e Rafael Nadal, che già allora avevano un consistente campionario di semifinali raggiunte, per non parlare delle vittorie Slam. Dall’altra parte c’erano David Ferrer e Jo-Wilfried Tsonga, l’uno alla sesta volta al penultimo atto (che si sarebbe anche rivelata ...

