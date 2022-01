Assegno di cura, quanti sono coloro i quali ne avrebbero diritto ma ad oggi sono lasciati soli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La Regione stanzi più fondi per i disabili costretti a letto: solo a Napoli città, ad oggi, ben 304 non ricevono l’Assegno di cura”. E’ la richiesta che arriva da Forza Italia per voce della capogruppo Iris Savastano e dei consiglieri comunali Salvatore Guangi e Domenico Brescia. La questione-assegni è stata sollevata in commissione politiche sociali di Palazzo San Giacomo: “E’ inaccettabile che siano dimenticati o, peggio ancora, tenuti ostaggio da mere procedure burocratiche centinaia di malati che non sono più autonomi e hanno bisogno di cure e assistenza ventiquattro ore al giorno – fanno presente i rappresentanti azzurri nella Sala dei Baroni – Già da mesi la situazione è precipitata perché i 304 casi che l’Asl e gli assistenti sociali hanno classificato come ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La Regione stanzi più fondi per i disabili costretti a letto: solo a Napoli città, ad, ben 304 non ricevono l’di”. E’ la richiesta che arriva da Forza Italia per voce della capogruppo Iris Savastano e dei consiglieri comunali Salvatore Guangi e Domenico Brescia. La questione-assegni è stata sollevata in commissione politiche sociali di Palazzo San Giacomo: “E’ inaccettabile che siano dimenticati o, peggio ancora, tenuti ostaggio da mere procedure burocratiche centinaia di malati che nonpiù autonomi e hanno bisogno di cure e assistenza ventiquattro ore al giorno – fanno presente i rappresentanti azzurri nella Sala dei Baroni – Già da mesi la situazione è precipitata perché i 304 casi che l’Asl e gli assistenti sociali hanno classificato come ...

