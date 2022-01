Ape social: che cos'è e come funziona (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Valeria Zeppilli - L'Ape social è una misura previdenziale sperimentale, introdotta nel 2017 e prorogata sino al 31 dicembre 2022, che consente l'uscita anticipata dal lavoro. Leggi su studiocataldi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Valeria Zeppilli - L'Apeè una misura previdenziale sperimentale, introdotta nel 2017 e prorogata sino al 31 dicembre 2022, che consente l'uscita anticipata dal lavoro.

Advertising

faustagf : @l_ape_rosa Una questione di lessico e di educazione verbale, insomma...ok! Ognuno può esprimersi in modo più o men… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #APEsocial L’Ape social 2021 è un anticipo pensionistico sociale prorogato in Legge di… - Frances02340908 : @INPS_it Sono titolare di ape social, Inps mi aveva comunicato che a partire dal 1 ottobre 2022 cessa ape social pe… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #APEsocial L’Ape social 2021 è un anticipo pensionistico sociale prorogato in Legge di… - foresta233 : @l_ape_rosa @Never94830937 @PalliCaponera Timidamente faccio notare che sui social, tutti si danno del 'TU'. -