Alex Belli lascia l’Italia e manda a quel paese Signorini: “Non è più il mio game” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nella soap opera infinita che ruota attorno al triangolo “Alex-Delia-Soleil” arriva l’ennesimo coup de théâtre firmato “Alex Belli Production”. Dopo aver Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nella soap opera infinita che ruota attorno al triangolo “-Delia-Soleil” arriva l’ennesimo coup de théâtre firmato “Production”. Dopo aver Perizona Magazine.

Advertising

StefanoGuerrera : Alfonso che stizzito e a labbra strette caccia Alex Belli perché non gli permette di lavorare quando in realtà tutt… - pomeriggio5 : 'Ad Alex non piace Soleil, a lui piace apparire e lei è il personaggio più forte in Casa' Siete d'accordo con Kat… - Fabydado19 : RT @ElisaGirardi_: Era più comprensibile questo discorso di EliGreg che Alex Belli #gfvip - 361_magazine : Aldo Montano, intervenuto a Casa Chi, svela cosa dice Alex Belli durante la pubblicità al Grande Fratello Vip - ANTONELLASPAGG1 : @mrsincoerenza Anche se la coppia Alex Soleil non funzionerebbe perché Soleil troppo predominante per Alex Belli -