WhatsApp | ecco la nuova frode con cui ti rubano account e dati | ecco come prevenirla

Leggi su computermagazine

(Di martedì 25 gennaio 2022) C’è unatruffa che prende di mira gli utenti su. Ancora una volta l’applicazione di messaggistica di proprietà di Mark Zuckerberg, la più utilizzata al mondo con oltre due miliardi di download, viene presa di mira dai criminali della rete per provare a rubare informazioni personali,sensibili e, 25/1/2022 – Computermagazine.itsempre questi hacker senza scrupoli cercano di sfruttare l’ingenuità di quello che viene chiamato “utente medio”, ovvero, colui che non è troppo avvezzo alle tecnologie e che di conseguenza non sa beneproteggersi. Pensate ad esempio alla classica nonnina che usa lo smartphone più per svago che per altro, e che ovviamente non è a conoscenza alla perfezione del sistema internet e di tutte le insidie ...