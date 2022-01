Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus | la Top 11 dei doppi ex | VIDEO

(Di martedì 25 gennaio 2022) Dusan, centravanti serbo classe 2000, può trasferirsientro il prossimo 31 gennaio per la cifra di quasi 70 milioni di euro. In passato già tanti affari sono andati in porto tra i due club: gli undici top

CALCIOMERCATO JUVENTUS:ALLONTANA MORATA La Juventus è al centro di un tormentone di calciomercato riguardante il possibile acquisto di DusanFiorentina . Lo stesso attaccante serbo sarebbe intenzionato a sposare solamente la causa dei bianconeri respingendo al mittente le proposte pervenutegli e recapitate ai viola da altri ...... ma i bianconeri hanno il disperato bisogno di un bomber per non rischiare di rimanere fuoriprossima Champions League. A differenza dell'affare - CR7, quello di Dusansarebbe un ...Dusan Vlahovic è sempre più vicino alla Juventus: un colpo che rivoluzionerà la corsa Champions dei bianconeri Ci siamo, la Juventus conta di chiudere l’acquisto di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina e c ...Nonostante Dusan Vlahovic sia dato per molto vicino al trasferimento alla Juventus, i bianconeri avrebbero in serbo un altro nome qualora non dovessero riuscire a chiudere per il bomber ...