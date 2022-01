Verso la fumata nera al Colle. Attesa per la 'rosa' di centrodestra (Di martedì 25 gennaio 2022) AGI - Si profila una nuova fumata nera anche nel secondo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica. Le votazioni inizieranno dalle 15 ma, salvo sorprese, l'indicazione che arriverà ai grandi elettori dei due schieramenti di centosinistra e centrodestra dovrebbe essere nuovamente quella di votare scheda bianca. Riflettori puntati su Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia: poco prima dell'avvio del secondo scrutinio, infatti, il centrodestra - compresi i 'piccoli' - tornerà a riunirsi e successivamente, a votazione in corso, è Attesa - anche se al momento non è ancora stata convocata ufficialmente - una conferenza stampa in cui dovrebbe essere presentata la rosa di nomi che la coalizione mette sul tavolo della trattativa con le altre forze politiche per tentare una ... Leggi su agi (Di martedì 25 gennaio 2022) AGI - Si profila una nuovaanche nel secondo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica. Le votazioni inizieranno dalle 15 ma, salvo sorprese, l'indicazione che arriverà ai grandi elettori dei due schieramenti di centosinistra edovrebbe essere nuovamente quella di votare scheda bianca. Riflettori puntati su Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia: poco prima dell'avvio del secondo scrutinio, infatti, il- compresi i 'piccoli' - tornerà a riunirsi e successivamente, a votazione in corso, è- anche se al momento non è ancora stata convocata ufficialmente - una conferenza stampa in cui dovrebbe essere presentata ladi nomi che la coalizione mette sul tavolo della trattativa con le altre forze politiche per tentare una ...

