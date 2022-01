Uomini e Donne, si apre una polemica sulla Rai: la reazione della De Filippi (Di martedì 25 gennaio 2022) Quest’oggi a Uomini e Donne si è verificato un fatto piuttosto inaspettato. Ad un certo punto della messa in onda, infatti, un cavaliere del trono over ha tirato in ballo la Rai. Maria De Filippi è intervenuta ed ha tenuto il confronto con il protagonista dando luogo ad una reazione che il web ha apprezzato moltissimo. Scopriamo nel dettaglio che cosa è accaduto. Alessandro e Pinuccia ai ferri corti Nella puntata del 25 gennaio di Uomini e Donne, Alessandro e Pinuccia, due esponenti del trono over, hanno avuto un diverbio molto acceso. Tutto è partito nel momento in cui la donna ha palesato la necessità di avere di più dal suo corteggiatore. Lui, però, non ha preso di buon grado la faccenda ed ha invitato la dama a guardare altrove. Tra i due, così, la storia ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 25 gennaio 2022) Quest’oggi asi è verificato un fatto piuttosto inaspettato. Ad un certo puntomessa in onda, infatti, un cavaliere del trono over ha tirato in ballo la Rai. Maria Deè intervenuta ed ha tenuto il confronto con il protagonista dando luogo ad unache il web ha apprezzato moltissimo. Scopriamo nel dettaglio che cosa è accaduto. Alessandro e Pinuccia ai ferri corti Nella puntata del 25 gennaio di, Alessandro e Pinuccia, due esponenti del trono over, hanno avuto un diverbio molto acceso. Tutto è partito nel momento in cui la donna ha palesato la necessità di avere di più dal suo corteggiatore. Lui, però, non ha preso di buon grado la faccenda ed ha invitato la dama a guardare altrove. Tra i due, così, la storia ...

