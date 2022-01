Un bambino è stato insultato e picchiato da due ragazze 15enni perché "ebreo" (Di martedì 25 gennaio 2022) AGI - insultato, picchiato e preso a sputi da due ragazzine perché ebreo. E' quanto accaduto ad un ragazzino di dodici anni a Venturina Terme, località sulla costa tirrenica a sud di Livorno. A rivelare la storia la sindaca del Comune di Campiglia Marittima, Alberta Ticciati. "Il bambino - si legge sulla pagina Facebook del Comune - è stato aggredito, insultato, preso a calci, colpito da sputi. E autrici di questo grave atto sono state due ragazzine di 15 anni, motivate dal fatto che il bambino è ebreo". La sindaca si è messa subito in contatto con il padre del bambino. "Una situazione incredibile, da pelle d'oca, sembra di essere ripiombati nei tempi più bui della storia del nostro paese - ha detto la sindaca di ... Leggi su agi (Di martedì 25 gennaio 2022) AGI -e preso a sputi da due ragazzine. E' quanto accaduto ad un ragazzino di dodici anni a Venturina Terme, località sulla costa tirrenica a sud di Livorno. A rivelare la storia la sindaca del Comune di Campiglia Marittima, Alberta Ticciati. "Il- si legge sulla pagina Facebook del Comune - èaggredito,, preso a calci, colpito da sputi. E autrici di questo grave atto sono state due ragazzine di 15 anni, motivate dal fatto che il". La sindaca si è messa subito in contatto con il padre del. "Una situazione incredibile, da pelle d'oca, sembra di essere ripiombati nei tempi più bui della storia del nostro paese - ha detto la sindaca di ...

