Salvini | nessuna trattativa con Draghi per governo e Quirinale E Casini posta una foto-civetta…

Leggi su open.online

(Di martedì 25 gennaio 2022) Non è in corso alcunatra il senatore Matteoe il presidente del Consiglio Marioa proposito di un presunto rimpasto. Lo fa sapere con una nota l’ufficio stampa della Lega, in riferimento alle indiscrezioni e ai retroscena di queste ore. Nella nota il Carroccio fa sapere che «è infondato e irrispettoso per il senatoree per il Presidenteimmaginare che in questa fase – anziché discutere di temi reali come caro-energia, inflazione, scenari internazionali, opere pubbliche o Covid – siano impegnati a parlare di equilibri di». Nella conclusione si parla poi della “rosa di nomi” che il Capitano è pronto a proporre: «A proposito di, il senatoreè al lavoro su alcuni nomi – donne e uomini – ...