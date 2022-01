Risse | tensioni e feriti | non si arresta la scia di violenza a Nocera Inferiore

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 25 gennaio 2022) Non siladi violenze in città con liti esoprattutto nei fine settimana, dopo quella di venerdì che ha coinvolto una trentina di giovani di cui un paio sono stati aggrediti con mazze e cinghie e poi medicati in ospedale, domenica sera un nuovo episodio ha contribuito ad acuire ancor più il clima di tensione e. Infatti, una nuova lite ha visto coinvolte una ventina di persone e si è verificata in via D’Alessandro davanti ad un noto bar cittadino. La zona è quella a ridosso del quartiere Cicalesi dove insistono svariati servizi: dall’Inps, all’ufficio postale alle scuole. Sul posto gli agenti del commissariato di polizia diretto dal vicequestore Ingenito ai quali ora sono affidate le indagini. Anche qui determinanti le registrazioni ...