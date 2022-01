Advertising

TV7Benevento : **Quirinale: terminata chiama senatori al via quella dei deputati**... - Colombo9luglio : faccio la mia previsione sull'#elezione al #Quirinale : conferma di #Mattarella , in attesa che il nome di #Draghi… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Terminata la votazione ora inizia lo spoglio #Quirinale2022 #conte #mariodraghi #m5s #giovedì #salvini - Mizius75 : RT @MediasetTgcom24: Terminata la votazione ora inizia lo spoglio #Quirinale2022 #conte #mariodraghi #m5s #giovedì #salvini - emamarro : RT @MediasetTgcom24: Terminata la votazione ora inizia lo spoglio #Quirinale2022 #conte #mariodraghi #m5s #giovedì #salvini -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale terminata

...con un atteso nulla di fatto . Al termine dello spoglio nell'Aula di Montecitorio, le ... Renzi: 'Draghi alè una delle ipotesi, non la sola. Draghi ha sempre detto di essere a ...Dopo la prima votazione (con una fumata nera: 672 schede bianche, qui i risultati), e ... Qui trovate il "borsino" dei "candidati" al, qui il link per iscriversi alla newsletter "...L’elezione del Presidente della Repubblica entra nel suo secondo giorno: i leader di partito continuano le trattative per cercare un esito positivo, dopo la fumata nera nel voto di lunedì. E dalle 15 ...Con Berlusconi fuori dai giochi, Salvini ottiene ciò che vuole: il ruolo di regista nel centrodestra. Meloni sventola la bandiera poco “meloniana” di Nordio, Letta tratta su Draghi, Renzi si agita, Co ...