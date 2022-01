Quirinale: Letta, 'serve profilo 'atlantico', da centrodestra no a nomi divisivi' (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Sono preoccupato per la situazione tra Ucraina e Russia e dobbiamo difendere l'Ucraina. Abbiamo bisogno di un profilo 'atlantico'. Chi sarà Presidente della Repubblica dovrà trasmettere il senso di unità, come Mattarella, il centrodestra non proponga nomi divisivi". Così Enrico Letta su twitter rilanciando l'intervista a Cnbc. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Sono preoccupato per la situazione tra Ucraina e Russia e dobbiamo difendere l'Ucraina. Abbiamo bisogno di un'. Chi sarà Presidente della Repubblica dovrà trasmettere il senso di unità, come Mattarella, ilnon proponga". Così Enricosu twitter rilanciando l'intervista a Cnbc.

Advertising

petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - LegaSalvini : #QUIRINALE, #SALVINI: 'DISPIACE PER NO PREGIUDIZIALI DI LETTA' - repubblica : L’allarme di Letta: “Così perdiamo Draghi sia al Quirinale che a Palazzo Chigi” [di Giovanna Vitale] - mariamacina : RT @dariodangelo91: Bomba di giornata: fonti qualificate di Italia Viva mi danno pressoché per certo che non sarà Franco #Frattini il pross… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Speriamo di arrivare a un accordo, è necessario, senza non riusciremo a eleggere il presidente… -