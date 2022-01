Quirinale: Letta, 'nostra proposta è via tatticismi per nome super partes' (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen (Adnkronos) - "La nostra proposta è terminarla coi tatticismi, chiudersi in una stanza e trovare la soluzione su un nome condiviso super partes e senza forzature, che secondo me dobbiamo tutti evitare". Lo ha detto Enrico Letta al termine del vertice Pd, M5s e Leu sul Quirinale. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen (Adnkronos) - "Laè terminarla coi, chiudersi in una stanza e trovare la soluzione su uncondivisoe senza forzature, che secondo me dobbiamo tutti evitare". Lo ha detto Enricoal termine del vertice Pd, M5s e Leu sul

Advertising

petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - repubblica : L’allarme di Letta: “Così perdiamo Draghi sia al Quirinale che a Palazzo Chigi” [di Giovanna Vitale] - LegaSalvini : #QUIRINALE, #SALVINI: 'DISPIACE PER NO PREGIUDIZIALI DI LETTA' - MassimoChiaram7 : RT @antonellocapor2: Mi sembra che Conte non solo non voglia Draghi al Quirinale ma avverta Letta che, nel caso insistesse, non parteciperà… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE QUIRINALE | Il centrodestra propone la sua rosa con Nordio, Pera e Moratti, il centrosinistra dice no e cerca u… -