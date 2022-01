Nel 2021 reddito e pensione cittadinanza a 3,9 milioni di persone (Di martedì 25 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nel corso del 2021, i nuclei percettori di reddito di cittadinanza (RdC) hanno superato 1,59 milioni, mentre quelli percettori di pensione di cittadinanza (PdC) sono stati 169mila, per un totale di oltre 1,76 milioni di nuclei e quasi 3,94 milioni di persone coinvolte e un importo medio di circa 546 euro. Lo riferisce l'Inps nell'aggiornamento al mese di dicembre 2021 dell'Osservatorio su reddito e pensione di cittadinanza e reddito di emergenza. I dati relativi al singolo mese di dicembre riferiscono di oltre 1,37 milioni di nuclei percettori totali, con più di tre milioni di persone ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nel corso del, i nuclei percettori didi(RdC) hanno superato 1,59, mentre quelli percettori didi(PdC) sono stati 169mila, per un totale di oltre 1,76di nuclei e quasi 3,94dicoinvolte e un importo medio di circa 546 euro. Lo riferisce l'Inps nell'aggiornamento al mese di dicembredell'Osservatorio sudidi emergenza. I dati relativi al singolo mese di dicembre riferiscono di oltre 1,37di nuclei percettori totali, con più di tredi...

