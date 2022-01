L'incontro Draghi-Salvini lo abbiamo intercettato tutto, e non è come credete (Di martedì 25 gennaio 2022) Ecco l’incontro più bello tra le centinaia di questi giorni: quello tra Draghi e Salvini (classifica stilata da noi origliatori abusivi, già radioamatori con “baracchini” riconvertiti in centrali di spionaggio). Salvini: “Ciao Mario!”. Draghi: “Matteo! Ti stavo cercando”. Salvini: “Senti, voglio parlarti francamente, è meglio che rimani a Palazzo Chigi. Al Quirinale avremmo deciso di votare Letizia Moratti”. Draghi: “Matteo, pensiamoci bene, sai la mia totale disponibilità per salire al Colle”. Salvini: “Allora ok, Mario, mi hai convinto, tutto il centrodestra votiamo in blocco per te”. Draghi: “Ti ringrazio. Ma Giorgia e Berlusca sono della stessa opinione?”. Salvini: “Penso di sì. Anzi sono sicuro! ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 25 gennaio 2022) Ecco l’più bello tra le centinaia di questi giorni: quello tra(classifica stilata da noi origliatori abusivi, già radioamatori con “baracchini” riconvertiti in centrali di spionaggio).: “Ciao Mario!”.: “Matteo! Ti stavo cercando”.: “Senti, voglio parlarti francamente, è meglio che rimani a Palazzo Chigi. Al Quirinale avremmo deciso di votare Letizia Moratti”.: “Matteo, pensiamoci bene, sai la mia totale disponibilità per salire al Colle”.: “Allora ok, Mario, mi hai convinto,il centrodestra votiamo in blocco per te”.: “Ti ringrazio. Ma Giorgia e Berlusca sono della stessa opinione?”.: “Penso di sì. Anzi sono sicuro! ...

