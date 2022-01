Kyrgios colpisce un bambino con una pallata | lo fa piangere e poi gli regala una racchetta VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 25 gennaio 2022) “Nickha flirtato con il disastro”, scrive così il Telegraph nell’articolo in cui riferisce della vittoria dell’australiano nei quarti di finale in doppio al fianco di Kokkinakis (australiano con cittadinanza greca). Nel quarto game,ha schiacciato forte una pallina dopo il net e la palla ha colpito al corpo un. Ilè ovviamente scoppiato in lacrime. Prima che la situazione peggiorasse per l’australiano, anche con una squalifica, il tennista ha avuto la prontezza di riflessi dire unaal ragazzino che ha smesso died è diventato sorridente. Dopo il matchha ammesso di aver temuto la squalifica. L’arbitro, Eva Asderaki-Moore, è scesa dalla sedia ed è andata a verificare la gravità della ...