Ita | Lufthansa | “90 giorni per esplorare tutte le possibili opzioni | anche eventuale quota”

(Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) –“conferma di essere in trattativa con il gruppo Msc”. Ad affermarlo all’Adnkronos è un portavoce del gruppo tedesco dopo che ieri Ita Airways ha annunciato di aver ricevuto una manifestazione di interesse da Msc eper acquisire la maggioranza della compagnia. “Confermiamo inoltre cheè il potenziale partner nella possibile acquisizione di unadi maggioranza da parte di Msc in Ita”, aggiunge il portavoce della compagnia tedesca spiegando: “utilizzeremo i prossimi 90perleper una cooperazione, compresa un’partecipazione”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

SkyTG24 : Ita Airways: Msc e Lufthansa presentano manifestazione d'interesse per quota maggioranza - infoiteconomia : L'offerta su Ita Airways, molto più Gianluigi Aponte (Msc) che Lufthansa. E intanto Mario Draghi ringrazia - falitalia : @robi_livi @AndreaGiuricin Così Lufthansa ci fa una bella pernacchia e ITA diventerà l'ennesima bad-co. Possiamo so… - marisameli2 : RT @PaoloMaddalenaA: Prosegue inarrestabile il processo contrario agli interessi italiani con l’annunciata svendita di #ITA Airwais a #Luft… - 7lo66 : RT @PaoloMaddalenaA: Prosegue inarrestabile il processo contrario agli interessi italiani con l’annunciata svendita di #ITA Airwais a #Luft… -

Ultime Notizie dalla rete : Ita Lufthansa

ha già manifestato il suo interesse a prendere parte all'iniziativa'.dice di essere 'soddisfatta' e aggiunge che 'il Cda esaminerà la proposta'. L'iter in corso - Gli attori di questa ...Berlino, 25 gen 12:31 -ha confermato ad "Agenzia Nova" di essere "in discussione con il gruppo Msc" su. Inoltre, l'azienda tedesca ha confermato di...Ita Airways ) ha annunciato di aver ricevuto una manifestazione di interesse da Msc e Lufthansa per acquisire la maggioranza della compagnia ...Il gruppo Msc ha manifestato al governo italiano il suo interesse ad acquisire una quota di maggioranza in Ita Airways. Secondo quanto si legge in una nota, Msc "si pone l'obiettivo di realizzare una ...