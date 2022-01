GF Vip | Davide si schiera contro Alex e Delia | «Lo spettacolo è più forte di quello che c’è tra loro Non chiudono il teatrino perché gli fa comodo» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 25 gennaio 2022)Duran (Us Endemol Shine) Il “” traBelli,Duran e Soleil Sorge continua ad essere oggetto di discussione tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata di ieri sera, approfittando di un break pubblicitario,Silvestri ha così ribadito a Soleil il suo pensiero sulla coppia asserendo che hanno progettato tutto per stare al centro dell’attenzione. “Cosa ha detto? Nulla! (…) Se la sono cercata. (…) Sennò, se volevano evitare, stavano fuori tutte e due da questa cosa. Come lui ha deciso a un certo punto di uscire, per il lavoro e per altre cose. Perfetto, hai scelto. Hai fatto bene.hai fatto casini, secondo te, e mi vuoi chiedere scusa. Perfetto. Hai preso una strada. Fai entrare ...