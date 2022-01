Elisa Anzaldo | chi è | età | vita privata e curiosità sulla nuova conduttrice del TG1

(Di martedì 25 gennaio 2022) Nuovo volto (non così sconosciuto) al TG1 perchéda qualche settimana è lae sono in molti a chiedersi chi sia la giornalista. Molti i curiosi, che hanno solo voglia di scoprire qualcosa di più su di lei., chi è ladel TG1: età e carrieraè nata a Catania il 14 ottobre del 1966 ed è una nota giornalista e, ora volto del TG1. E’ giornalista professionista dal 1995 ed è entrata in Rai dopo aver lavorato per emittenti locali: nelle edizioni 2006-2007 e 2007-2008 ha condotto Unomattina, nella parte giornalistica e dal settembre del 2008 è passata alla conduzione del TG1 della notte. Il 25 maggio del 2011, però, in ...

Il Tg1 incappa in un'altra gaffe. Uno scivolone con Alessandro Bartezzaghi che non è passato inosservato a Striscia la Notizia . Protagonista del servizio del tg satirico? La conduttrice. 'A fine collegamento - spiega Ezio Greggio nella puntata del tg satirico di Canale 5 andata in onda lunedì 24 gennaio - , lasi lascia sfuggire una gaffe così clamorosa da non ...A comunicarli lo stesso direttore artistico, intervenendo durante l'edizione delle 20 condotta daNuovo volto (non così sconosciuto) al TG1 perché Elisa Anzaldo da qualche settimana è la nuova conduttrice e sono in molti a chiedersi chi sia la giornalista. Molti i curiosi, che hanno solo voglia di ...In occasione dei 90 anni de "La settimana enigmistica", il TG1 si collega con Alessandro Bartezzaghi, ma la giornalista Elisa Anzaldo commette una gaffe che il condirettore della rivista non manca di ...