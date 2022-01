Draghi vuole il Quirinale e tratta con i partiti. Stop dell’Economist: “Al Colle è un male per l’Italia e l’Ue” (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen – Alla fine Mario Draghi ha rivelato le sue intenzioni: vuole andare al Quirinale, e ieri ha aperto delle irrituali consultazioni con i partiti. Intanto The Economist boccia le mire dell’ex numero uno della Bce: “Draghi al Colle è un male per l’Italia e per l’Ue“. Ieri nella prima, inutile giornata di votazioni – con il previsto trionfo delle schede bianche -, il premier ha incontrato Salvini per fare il punto sul Quirinale. Draghi vuole andare al Quirinale e apre le contrattazioni con i partiti Dal canto suo, il leader della Lega ha giustamente alzato la posta: se SuperMario vuole il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen – Alla fine Marioha rivelato le sue intenzioni:andare al, e ieri ha aperto delle irrituali consultazioni con i. Intanto The Economist boccia le mire dell’ex numero uno della Bce: “alè unpere per“. Ieri nella prima, inutile giornata di votazioni – con il previsto trionfo delle schede bianche -, il premier ha incontrato Salvini per fare il punto sulandare ale apre le conzioni con iDal canto suo, il leader della Lega ha giustamente alzato la posta: se SuperMarioil ...

Advertising

fattoquotidiano : 'IL PREMIER STIA DOV'E'' Si sentivano sull’orlo di un burrone, stretti tra i sogni del Caimano e le mire, più che c… - repubblica : L’Ue non vuole perdere Draghi: “Garanzia per gli accordi presi” [dal nostro inviato Daniele Castellani Perelli] - Open_gol : ?? Per mandare SuperMario al Colle il centrodestra vuole un esecutivo con i leader tra i ministri. Altrimenti potreb… - Oytis84 : RT @lucaccini_carla: Draghi non vuole andare al Quirinale. Vuole rifugiarsi al Quirinale. #noDraghialQuirinale - mariomariov1 : Se #draghi pensa e vuole andare al @Quirinale perché è convinto che è la soluzione migliore per il paese e non per… -