Coppa d'Africa 2022: Marocco batte Malawi e accede ai quarti (Di martedì 25 gennaio 2022) Il Marocco batte il Malawi e accede ai quarti di finale della Coppa d'Africa 2022. Una partita in cui i nordafricani hanno dominato nel possesso palla, rispettando in tal senso il pronostico della vigilia, ma hanno dovuto fare i conti con lo svantaggio subito in avvio di match. En-Nesyri e Hakimi ribaltano il gol di Mhango, termina 2-1. Nel prossimo turno, il Marocco affronterà la vincente tra Costa d'Avorio ed Egitto. GLI HIGHLIGHTS TABELLONE quarti RISULTATI e CLASSIFICHE CRONACA – I ritmi in avvio non sono altissimi, ma l'equilibrio viene subito rotto dal jolly pescato da Mhango, che al 7? resiste sulla pressione di Hakimi e lascia partire un tiro perfetto dai 35 metri che si insacca all'incrocio: sorpreso Bono.

