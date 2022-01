Calciomercato Sampdoria, contatti con il Milan per Castillejo: c’è un ostacolo (Di martedì 25 gennaio 2022) Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati trattano col Milan per Castillejo, ma ci sarebbe un ostacolo per chiudere l’affare La Sampdoria ha bisogno di rinforzare il centrocampo a disposizione di Marco Giampaolo. La dirigenza blucerchiata non molla la presa su Samu Castillejo. C’è un duplice problema, come riporta La Gazzetta dello Sport, il calciatore ha un contratto fino al 2023. Il Milan però aprirebbe al prestito per dare all’ex Villarreal la possibilità di trovare la continuità. Il secondo problema è economico: Castillejo percepisce un ingaggio fuori dai parametri della Sampdoria e senza un aiuto da parte del Milan sembra difficile possa concretizzarsi il trasferimento. LEGGI TUTTE LE ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022): i blucerchiati trattano colper, ma ci sarebbe unper chiudere l’affare Laha bisogno di rinforzare il centrocampo a disposizione di Marco Giampaolo. La dirigenza blucerchiata non molla la presa su Samu. C’è un duplice problema, come riporta La Gazzetta dello Sport, il calciatore ha un contratto fino al 2023. Ilperò aprirebbe al prestito per dare all’ex Villarreal la possibilità di trovare la continuità. Il secondo problema è economico:percepisce un ingaggio fuori dai parametri dellae senza un aiuto da parte delsembra difficile possa concretizzarsi il trasferimento. LEGGI TUTTE LE ...

CALCIOMERCATO INTER/ Idea Salcedo a costo zero, sondaggio per Bernardeschi Calciomercato Inter/ Sensi preme per la Sampdoria, anche Destro tra i candidati Come spiegato nel corso di Calciomercato - L'Originale infatti, oltre al nome di Felipe Caicedo , in uscita dal Genoa e ...

Sensi Sampdoria, oggi nuovi contatti tra l'Inter e il calciatore: le ultime Samp News 24 La Samp ci prova con Castillejo Un Diavolo per Giampaolo, con l’ostacolo dell’ingaggio che tiene frenato per ora l’affare. Così appare la pista che può portare Castillejo dal Milan alla Sampdoria. Il furetto spagnolo è un pupillo de ...

Calciomercato Sampdoria, Giampaolo boccia Dragusin: può tornare alla Juventus? La Sampdoria potrebbe far tornare Dragusin alla Juventus in questa sessione di calciomercato: serve abbassare il monte ingaggi ...

