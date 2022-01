Calciomercato Roma, Mourinho pensa sempre a Kamara. E spunta anche Nandez (Di martedì 25 gennaio 2022) Calciomercato Roma: Mourinho vuole un altro centrocampista e guarderebbe sempre Kamara con attenzione. Occhio a Nandez José Mourinho non si accontenta e dopo gli arrivi di Maitland-Niles e Sergio Oliveira vorrebbe un altro rinforzo ancora. Nello specifico, sempre a centrocampo dove vede la coperta troppo corta. L’obiettivo è l’ormai solito Kamara del Marsiglia, su cui però si sarebbe fiondato anche il Manchester United. Ma come riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore di mercato la Roma potrebbe virare anche su Nahitan Nandez sempre in uscita dal Cagliari. In quel caso, la carta vincente potrebbe essere Diawara che ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022)vuole un altro centrocampista e guarderebbecon attenzione. Occhio aJosénon si accontenta e dopo gli arrivi di Maitland-Niles e Sergio Oliveira vorrebbe un altro rinforzo ancora. Nello specifico,a centrocampo dove vede la coperta troppo corta. L’obiettivo è l’ormai solitodel Marsiglia, su cui però si sarebbe fiondatoil Mster United. Ma come riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore di mercato lapotrebbe viraresu Nahitanin uscita dal Cagliari. In quel caso, la carta vincente potrebbe essere Diawara che ...

