Calciomercato Atalanta, mani nei capelli per Gasperini: “Giocatore convinto” (Di martedì 25 gennaio 2022) Calciomercato Atalanta, la volontà del Giocatore sembrerebbe essere chiara: è convinto, problemi in vista per Gasperini Problemi in vista per il reparto maggiormente offensivo dell’Atalanta. Il Giocatore sembrerebbe, infatti, essere convinto e avrebbe accettato di buon grado la proposta arrivata all’Atalanta per il suo trasferimento. L’Atalanta, già alle prese con diversi infortuni, è impegnata anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 25 gennaio 2022), la volontà delsembrerebbe essere chiara: è, problemi in vista perProblemi in vista per il reparto maggiormente offensivo dell’. Ilsembrerebbe, infatti, esseree avrebbe accettato di buon grado la proposta arrivata all’per il suo trasferimento. L’, già alle prese con diversi infortuni, è impegnata anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, FORTE INTERESSE PER GOSENS DELL'ATALANTA Si studia fattibilità operazione #SkySport… - SassuoloUS : Ci hai regalato emozioni e giocate straordinarie. Grazie @BogaJeremie e in bocca al lupo per la tua nuova avventura… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ATALANTA, UFFICIALE L'ACQUISTO DI JEREMIE BOGA L'attaccante arriva a titolo definitivo dal Sassuo… - serieAnews_com : ?? Il giornalista Biasin non ha dubbi sulla questione di #Gosens all'#Inter: 'Giocatore convinto' ?? #Calciomercato… - francGuerrieri : #Gatti del Frosinone è il primo nome del #Torino per la difesa ???? ?? Il Toro può arrivare a 10M per anticipare Juve… -