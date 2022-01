Auto, la Commissione Europea avvia consultazioni sulla mobilità del futuro (Di martedì 25 gennaio 2022) Sembra che le frequenti dichiarazioni dei principali capitani dell’industria Automotive riguardo la necessità di una transizione verde della mobilità più equilibrata – cioè, all’insegna della neutralità tecnologica e delle reali potenzialità di penetrazione dell’Auto elettrica sul mercato – abbiano sortito effetto ai piani alti di Bruxelles. La Commissione Europea, infatti, è pronta a dare avvio a una serie di consultazioni circa il futuro della mobilità affinché quest’ultima sia sostenibile tanto a livello ambientale, quanto a livello industriale e sociale. Un “brainstorming” – aperto ad aziende, Autorità pubbliche, parti sociali e organismi di ricerca – da cui scaturirà un piano concordato di transizione. “La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Sembra che le frequenti dichiarazioni dei principali capitani dell’industriamotive riguardo la necessità di una transizione verde dellapiù equilibrata – cioè, all’insegna della neutralità tecnologica e delle reali potenzialità di penetrazione dell’elettrica sul mercato – abbiano sortito effetto ai piani alti di Bruxelles. La, infatti, è pronta a dare avvio a una serie dicirca ildellaaffinché quest’ultima sia sostenibile tanto a livello ambientale, quanto a livello industriale e sociale. Un “brainstorming” – aperto ad aziende,rità pubbliche, parti sociali e organismi di ricerca – da cui scaturirà un piano concordato di transizione. “La ...

