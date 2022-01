Turchia, una bufera di neve ferma l'aeroporto di Istanbul (Di lunedì 24 gennaio 2022) Abbondanti nevicate stanno mettendo in ginocchio gran parte dell'Europa sudorientale e l'aeroporto di Istanbul, che l'anno scorso e' stato il piu' trafficato d'Europa, sospende tutti i voli a causa di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) Abbondanti nevicate stanno mettendo in ginocchio gran parte dell'Europa sudorientale e l'di, che l'anno scorso e' stato il piu' trafficato d'Europa, sospende tutti i voli a causa di ...

Advertising

vaticannews_it : #21gennaio La vicenda della famiglia siriana di Idlib, rifugiata in Turchia e accolta nella diocesi di Siena, grazi… - nicolettagiust1 : RT @MarianoGiustino: Crolla il tetto dell'edificio della Turkish Cargo della #THY dell'aeroporto di #Istanbul a causa dell'eccessivo carico… - BolatSofia : O DOMANI CI DATE IL FRAGMAN O IO @lamazzadiilhan e @Giuly_93_s PARTIAMO PER LA TURCHIA CON UNA DENUNCIA VI ABBIAMO… - AlexCizmic : RT @br1bottaro: #Balotelli in Nazionale, sì o no? Una risposta non ce l'ho, ma forse la possiamo trovare nei suoi ultimi mesi, vissuti 'ai… - moffoletto : @SimoneLessone @mirkonicolino Balotelli sta facendo una buona stagione in turchia. kean fa rimpiangere Bendtner -