Torino, bambina di tre anni ustionata dopo essere salita sulla giostra rotante (Di lunedì 24 gennaio 2022) Aperta un'inchiesta a dopo il ferimento di una bambina di tre anni . La piccola ha riportato ustioni alle gambe dopo essere salita su una giostrina rotante all'interno di un parco giochi pubblico. ... Leggi su leggo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Aperta un'inchiesta ail ferimento di unadi tre. La piccola ha riportato ustioni alle gambesu una giostrinaall'interno di un parco giochi pubblico. ...

Advertising

CorriereTorino : Bambina di 3 anni si ustiona al parco giochi: sotto accusa finisce la giostra - CorriereTorino : Bambina di 3 anni cade dal quarto piano in via Milano e muore: fermato il patrigno - CorriereTorino : Bacia sulla bocca una bambina di 4 anni in piazza Castello: arrestato - CittaMetroTO : #Versoil27gennaio #giornatadellamemoria #giornodellamemoria Sabato 22 gennaio il Comune di Cuorgné organizza la pre… - pippoMR : ??La versione della madre della bambina morta dopo che era caduta dal balcone, a Torino. La donna accusa il compagno… -