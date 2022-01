Serie A, la sosta è una manna dal cielo: ma occhio all’incognita covid (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tra casi covid in continuo aumento, squadre ridotte all’osso e con il fiato corto la Serie A riscopre tutti i benefici che questa sosta porterà con se. Due settimane per tirare il fiato, recuperare forze e anche qualche giocatore caduto in questo gennaio surreale, fatto di partite ogni tre giorni e la pressione del virus che non ha lasciato scampo quasi a nessuna rosa. Con i soli calciatori sudamericani in partenza (e gli italiani impegnati nello stage di Coverciano), gli allenatori dopo qualche giorno di meritato riposo riprenderanno gli allenamenti con quasi la totalità della rosa a loro disposizione. La riscoperta di una sorta di settimana tipo in cui poter preparare nel migliore dei modi il mese e mezzo infernale che aspetterà le big (e non solo) da qui alla sosta di marzo. Serie A, un ... Leggi su zon (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tra casiin continuo aumento, squadre ridotte all’osso e con il fiato corto laA riscopre tutti i benefici che questaporterà con se. Due settimane per tirare il fiato, recuperare forze e anche qualche giocatore caduto in questo gennaio surreale, fatto di partite ogni tre giorni e la pressione del virus che non ha lasciato scampo quasi a nessuna rosa. Con i soli calciatori sudamericani in partenza (e gli italiani impegnati nello stage di Coverciano), gli allenatori dopo qualche giorno di meritato riposo riprenderanno gli allenamenti con quasi la totalità della rosa a loro disposizione. La riscoperta di una sorta di settimana tipo in cui poter preparare nel migliore dei modi il mese e mezzo infernale che aspetterà le big (e non solo) da qui alladi marzo.A, un ...

