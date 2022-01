Roma, a spasso per la via dello shopping senza mascherina: 1.600 euro di multa (Di lunedì 24 gennaio 2022) Stavano passeggiando per la via dello shopping senza indossare la mascherina, maxi multa a Roma. E’ questo uno dei tanti casi registrati in questi giorni su tutto il territorio della Capitale e provincia con decine di cittadini sanzionati per la mancata osservanza delle normative anti Covid. Mascherine, così come l’uso del green pass sui mezzi o nei locali, in tanti sono finiti nel mirino dei controlli. Leggi anche: Roma, lavorava nel pub senza green pass, sanzionato anche il titolare: multe per 1.000 euro Roma, shopping senza mascherina: multe da 1.600 euro In particolare i Carabinieri della Stazione Roma San Pietro hanno sanzionato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Stavano passeggiando per la viaindossare la, maxi. E’ questo uno dei tanti casi registrati in questi giorni su tutto il territorio della Capitale e provincia con decine di cittadini sanzionati per la mancata osservanza delle normative anti Covid. Mascherine, così come l’uso del green pass sui mezzi o nei locali, in tanti sono finiti nel mirino dei controlli. Leggi anche:, lavorava nel pubgreen pass, sanzionato anche il titolare: multe per 1.000: multe da 1.600In particolare i Carabinieri della StazioneSan Pietro hanno sanzionato ...

