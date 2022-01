Perché i mercati fanno il tifo per il tandem Mattarella-Draghi (Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI - I mercati guardano alla corsa al Quirinale, ma pensano ad altro. Quello che veramente li preoccupa, in questa fase, è la stretta monetaria avviata dalle banche centrali, il surriscaldamento dell'inflazione e l'inversione al ribasso delle Borse. Questo non significa però che non abbiano una propria idea su come andrebbe risolto il 'rebus' delle elezioni presidenziali italiane. Per gli investitori, la soluzione ideale sarebbe il mantenimento del ticket attuale, con il tandem Sergio Mattarella al Colle e Mario Draghi a Palazzo Chigi. I due statisti garantiscono una rodata stabilità politica, economica e finanziaria. Si tratta però di uno 'status quo' che al momento appare irrealizzabile, con Mattarella che ha fatto sapere a più riprese di non essere disponibile per un secondo mandato. A fare ... Leggi su agi (Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI - Iguardano alla corsa al Quirinale, ma pensano ad altro. Quello che veramente li preoccupa, in questa fase, è la stretta monetaria avviata dalle banche centrali, il surriscaldamento dell'inflazione e l'inversione al ribasso delle Borse. Questo non significa però che non abbiano una propria idea su come andrebbe risolto il 'rebus' delle elezioni presidenziali italiane. Per gli investitori, la soluzione ideale sarebbe il mantenimento del ticket attuale, con ilSergioal Colle e Marioa Palazzo Chigi. I due statisti garantiscono una rodata stabilità politica, economica e finanziaria. Si tratta però di uno 'status quo' che al momento appare irrealizzabile, conche ha fatto sapere a più riprese di non essere disponibile per un secondo mandato. A fare ...

