“Non te la perdono”. UeD, clamoroso colpo di scena: lite furiosa tra Gianni Sperti e Tina Cipollari (Di lunedì 24 gennaio 2022) Gemma Galgani ancora grande protagonista a Uomini e Donne. La dama lo scorso 19 gennaio ha compiuto 72 anni ed oggi è stata festeggiata in studio. Tra tanti complimenti e carineria non poteva mancare la doccia gelata di Tina Cipollari che, come al solito, ha sparato a zero contro Gemma. Come prima cosa ha fatto portare un torta con 75 candeline corredata di brutte foto della Galgani. Quindi ha mandato in sovraimpressione una lettera in cui la copre di insulti. Nella lettera in questione, la chiama ‘creTina’ e la fa passare come una donna che passa da un letto all’altro. Dura la reazione del pubblico di Uomini e Donne. A cominciare proprio da Gianni Sperti che si è dissociato da quanto fatto da Tina. “Mi dissocio da tutto quello che hai detto, vorrei vedere te a 72 anni come arrivi! ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Gemma Galgani ancora grande protagonista a Uomini e Donne. La dama lo scorso 19 gennaio ha compiuto 72 anni ed oggi è stata festeggiata in studio. Tra tanti complimenti e carineria non poteva mancare la doccia gelata diche, come al solito, ha sparato a zero contro Gemma. Come prima cosa ha fatto portare un torta con 75 candeline corredata di brutte foto della Galgani. Quindi ha mandato in sovraimpressione una lettera in cui la copre di insulti. Nella lettera in questione, la chiama ‘cre’ e la fa passare come una donna che passa da un letto all’altro. Dura la reazione del pubblico di Uomini e Donne. A cominciare proprio dache si è dissociato da quanto fatto da. “Mi dissocio da tutto quello che hai detto, vorrei vedere te a 72 anni come arrivi! ...

