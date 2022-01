Non ce l’ha fatta Agnese Grimaldi | la donna data per morta dall’Asl quando era viva

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Si era parlato di uno spiacevole equivoco e, per certi versi, aveva anche strappato un sorriso. Non tanto per la gravità della cosa, quanto per la situazione in sè per sè, che definire grottesca è poco. E’ la storia diche era ricoverata al Covid Hospital di Maddaloni e che era stataperper un errore. Purtroppo, adesso, errore non è e la 52enne di Casal di Principe è realmente deceduta oggi. E questa volta, purtroppo, non si tratta di un errore nè di uno spiacevole equivoco, com’era stato definito pochi giorni fa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.