New York, bimba di un anno lasciata 5 giorni da sola col cadavere della madre: padre denuncia il dipartimento per i senzatetto (Di lunedì 24 gennaio 2022) È rimasta da sola insieme alla madre morta per ben 5 giorni prima di essere ritrovata dalla sicurezza dell’edificio allertata da chi sentiva un odore sgradevole provenire dalla loro stanza. Così Quraan Laboy, il padre di una bimba di un anno figlia di una donna senzatetto, ha citato in giudizio il dipartimento dei Servizi per i senzatetto di New York City chiedendo un risarcimento di 5 milioni di dollari. La storia risale al 25 luglio scorso, quando la bambina e sua madre, Shelbi Westlake, sono state ritrovate nella stanza dopo l’allarme ricevuto dai responsabili della sicurezza del centro. La donna era ormai priva di vita, con il cadavere che stava iniziando a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) È rimasta dainsieme allamorta per ben 5prima di essere ritrovata dalla sicurezza dell’edificio allertata da chi sentiva un odore sgradevole provenire dalla loro stanza. Così Quraan Laboy, ildi unadi unfiglia di una donna, ha citato in giudizio ildei Servizi per idi NewCity chiedendo un risarcimento di 5 milioni di dollari. La storia risale al 25 luglio scorso, quando la bambina e sua, Shelbi Westlake, sono state ritrovate nella stanza dopo l’allarme ricevuto dai responsabilisicurezza del centro. La donna era ormai priva di vita, con ilche stava iniziando a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente americano Joe Biden sta valutando la possibilità di schierare migliaia di truppe Usa nei Paesi baltic… - Corriere : Per il New York Times, Chioggia è tra le 52 mete da scoprire nel mondo nel 2022. È una sorpresa, ma solo per chi no… - teatrolafenice : ?? Sappiate che a noi il cosiddetto #BlueMonday ci fa un gran bel baffo! Noi lo esorcizziamo con Gershwin e i primi… - zlemime40082256 : RT @RabalFrancesco: Angelo Rizzuto, New York City, 1958 - Mirandola59 : RT @SMaurizi: è così disperante: dopo 12 anni il New York Times continua a sbagliare sul caso svedese: è pazzesco: -