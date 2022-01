Napoli, nella Coppa Camardella successi di Cosixty, Sly Fox e Gaba (Di lunedì 24 gennaio 2022) Domenica 23 gennaio giornata di grande vela nel golfo di Napoli, con le regate valide per la Coppa Ralph Camardella, messa in palio dal Circolo Canottieri Napoli e dal Circolo Nautico Posillipo nell’ambito del cinquantesimo Campionato Invernale di vela d’altura del golfo di Napoli. Coppa Camardella: i vincitori per categorie nella classe Orc, successo di Cosixty di Salvatore Casolaro (Circolo Nautico Torre Annunziata), secondo classificato Patricia (Lni Napoli), terzo Nientemale (Lni Pozzuoli). Nei Grancrociera ha vinto Sly Fox, lo scafo di Roberto Fotticchia e Michele Gagliardi (Reale Yacht Club Canottieri Savoia) seguito da Chiara e Vagamondo (Lni Napoli). nella categoria Sportboat, ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 24 gennaio 2022) Domenica 23 gennaio giornata di grande vela nel golfo di, con le regate valide per laRalph, messa in palio dal Circolo Canottierie dal Circolo Nautico Posillipo nell’ambito del cinquantesimo Campionato Invernale di vela d’altura del golfo di: i vincitori per categorieclasse Orc, successo didi Salvatore Casolaro (Circolo Nautico Torre Annunziata), secondo classificato Patricia (Lni), terzo Nientemale (Lni Pozzuoli). Nei Grancrociera ha vinto Sly Fox, lo scafo di Roberto Fotticchia e Michele Gagliardi (Reale Yacht Club Canottieri Savoia) seguito da Chiara e Vagamondo (Lni).categoria Sportboat, ...

