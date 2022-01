Morbegno | donna travolta da un treno | ricoverata in gravi condizioni al Papa Giovanni

(Di lunedì 24 gennaio 2022). È ancora da chiarire la dinamica del grave incidente avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì a(SO), dove intorno alle 13.30 unadi 60 anni è stata investita da un, in via Ganda, nei pressi di un passaggio a livello. Sul posto, oltre che le forze dell’ordine per i rilevi, sono intervenuti i soccorsi. La, che ha riportato un trauma cranico commotivo, un trauma al torace e un trauma al bacino, è stata trasportata inall’ospedaledi Bergamo in elicottero.rd fa sapere che la circolazione dei treni è momentaneamente sospesa in attesa che si concluda l’intervento e gli accertamenti delle autorità. Per informazioni si consiglia di prestare attenzione ...

