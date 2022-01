Mario Draghi non si è dimesso dalla carica di presidente del Consiglio

Leggi su facta.news

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il 24 gennaio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in uno screenshot circolato nei giorni precedenti sulla stessa applicazione di messaggistica istantanea. L’immagine mostra ildelinsieme al testo «È finita,si dimette», ed è accompagnata da un commento in cui si legge: «La bomba a poche giorni dalle votazioni, arriva la conferma da palazzo». Si tratta di un’informazione pubblicata senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Innanzitutto, alla data del 24 gennaio 2022 e al momento in cui scriviamoè ancora ildelitaliano in ...