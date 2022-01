Manchester United, contatti avviati per queste due cessioni! (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Manchester United sta preparando il mercato in uscita. Troppi esuberi presenti in rosa e Rangnick deve pensare alle cessioni: bisogna sfoltire necessariamente la rosa o ne varrà dell’integrità del gruppo squadra. E nel dettaglio sarebbero due i giocatori con le valigie in mano: due club li hanno espressamente chiesti e le loro trattative procedono sempre più spedite. Manchester United, Lingard e Martial pronti a lasciare: due club li trattano! Manchester United, Martial, Lingard Anthony Martial e Jesse Lingard si preparano ad abbandonare la casacca dei Red Devils. Ormai non hanno più spazio al Manchester United, devono necessariamente trovare una nuova squadra. E come riporta Fabrizio Romano, in particolare sarebbero forti le candidature ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ilsta preparando il mercato in uscita. Troppi esuberi presenti in rosa e Rangnick deve pensare alle cessioni: bisogna sfoltire necessariamente la rosa o ne varrà dell’integrità del gruppo squadra. E nel dettaglio sarebbero due i giocatori con le valigie in mano: due club li hanno espressamente chiesti e le loro trattative procedono sempre più spedite., Lingard e Martial pronti a lasciare: due club li trattano!, Martial, Lingard Anthony Martial e Jesse Lingard si preparano ad abbandonare la casacca dei Red Devils. Ormai non hanno più spazio al, devono necessariamente trovare una nuova squadra. E come riporta Fabrizio Romano, in particolare sarebbero forti le candidature ...

