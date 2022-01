Lazetic - Milan | il d s della Stella Rossa conferma | ' Tutto concordato'

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Markosarà presto un nuovo giocatore del. La conclusione imminentetrattativa è statata da Zvezdan Terzic, direttore generale, che è intervenuto all'...

Advertising

AntoVitiello : Dg #StellaRossa: 'Ieri abbiamo concordato tutto con il #Milan, mi aspetto che #Lazetic negozi le sue condizioni tra… - AntoVitiello : ?? #Milan, previsto in giornata l'incontro con gli agenti di Marko #Lazetic per definire l'operazione. Alla Stella R… - marcoconterio : ?? ??? Sarà martedì il giorno di Marko Lazetic dal #Crvenazvezda al #Milan. Contratto fino al 2027 e 4-5 milioni al c… - nin40048594 : @Gazzetta_it Speriamo sia pronto #Lazetic #Milan - matteo_milan91 : RT @AntoVitiello: Dg #StellaRossa: 'Ieri abbiamo concordato tutto con il #Milan, mi aspetto che #Lazetic negozi le sue condizioni tramite i… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazetic Milan

Questo ci ripaga, la cessione dialè una conferma del buon lavoro svolto".... anzi riteniamo che non arriverà nessuno proprio, tranne forse il ragazzo serbo, forse ... ormai è chiaro che i limiti di spesa tagliano fuori ilda ogni possibilità di costruire una ...Il Milan scommette su Marko Lazetic, giovane attaccante della Stella Rossa e nipote dell’ex Torino e Lazio, Nikola. Definito in Serbia ‘il Nuovo Vlahovic', è ...Il Direttore Generale della Stella Rossa, Zvezdan Terzic, questa mattina è stato ospite in un programma televisivo serbo. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Telegraf.rs, sulla ...