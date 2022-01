L'aria gelida dei Balcani porta la neve al centro-sud (Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI - La settimana appena iniziata si preannuncia piuttosto movimentata: nel corso delle prossime ore si faranno sentire su alcuni angoli d'Italia gli effetti di un'irruzione di aria gelida proveniente dai Balcani. Nel frattempo però un vasto anticiclone avanzerà ulteriormente sulle regioni settentrionali, garantendo una fase di tempo più stabile: l'Italia risulterà così al gelo, ma divisa. Oggi, informa il sito iLMeteo.it, una nuova irruzione di aria gelida darà vita a una fase di freddo maltempo sul medio e basso versante adriatico e al Sud, dove, oltre a qualche pioggia, potranno anche cadere alcune nevicate fino a quote di pianura. Sul resto del Paese lo scenario meteo risulterà maggiormente stabile e asciutto; da segnalare inoltre l'avanzata delle nebbie, sulle pianure del Nord e su alcuni ... Leggi su agi (Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI - La settimana appena iniziata si preannuncia piuttosto movimentata: nel corso delle prossime ore si faranno sentire su alcuni angoli d'Italia gli effetti di un'irruzione diproveniente dai. Nel frattempo però un vasto anticiclone avanzerà ulteriormente sulle regioni settentrionali, garantendo una fase di tempo più stabile: l'Italia risulterà così al gelo, ma divisa. Oggi, informa il sito iLMeteo.it, una nuova irruzione didarà vita a una fase di freddo maltempo sul medio e basso versante adriatico e al Sud, dove, oltre a qualche pioggia, potranno anche cadere alcune nevicate fino a quote di pianura. Sul resto del Paese lo scenario meteo risulterà maggiormente stabile e asciutto; da segnalare inoltre l'avanzata delle nebbie, sulle pianure del Nord e su alcuni ...

