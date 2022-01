Il Napoli ci prova per Nandez | offerta una contropartita al Cagliari! I dettagli

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 25 gennaio 2022) Stando a ciò che riporta Luca Marchetti, giornalista di Sky esperto di calciomercato, durante il Calciomercato-L’originale, ilsarebbe tornato alla carica per Nahitan, centrocampista classe ’95 attualmente sotto contratto con il Cagliari.L’della società partenopea si basa su uno scambio, con Faouzi Ghoulam cometecnica; l’algerino, però, non è sulla lista dei desideri di Giulini, presidente del Cagliari.è attualmente infortunato, il che potrebbe cambiare le carte in tavola nelle ultime ore di mercato. Il calciatore uruguaiano era oggetto dei desideri del Torino, che aveva trovato un accordo con la società sarda sulla base di uno scambio con Baselli. L’uruguaiano, però, ha richiesto al Torino uno stipendio pari a circa due milioni e mezzo di euro netti a ...