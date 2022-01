Giardinaggio | ha un effetto positivo sulla tua mente | da non credere

Leggi su leggilo

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Se non hai ancora iniziato a farequesto è il momento giusto per farlo: stare a contatto con la terra fa molto bene alla nostra salute mentale, ecco perché Ilpuò farci stare psicologicameglio? La risposta è sì ma non è scontata: vediamo insieme come mai tutti dovremmo farlo. Sembrano ormai lontanissimi L'articolo proviene da Leggilo.org.